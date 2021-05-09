Були без масок й прославляли Сталіна: у Києві Симоненко привів прихильників до Вічного вогню

У Києві 9 травня, під час відзначення Дня перемоги над нацизмом, до Вічного вогню прийшов ексголова забороненої в Україні компартії Петро Симоненко. Люди, яких він привів не тримали дистанцію, не носили маски й прославляли Сталіна.

Зазначається, що близько сотні людей прийшли на чолі з колишнім народним депутатом й комуністом. Вони принесли з собою червоні прапори, портрети загиблих на Другій світовій війни. На окремих стягах були слогани "Вернемо країну народу".

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"Слава Сталіну"

Прихильники Симоненка співали радянські пісні "День Победы", "Катюша", а деякі кричали "Слава Сталіну!", який причетний до розв'язування війни.

Прихильники Симоненка / Фото "Обозреватель"

Сам колишній лідер КПУ знову підняв тему фашизму – нібито українська влада возвеличує осіб, які причетні до нього.

Чому заборонено

В Україні заборонена комуністична партія та символи, які пропагують комуністичний режим – зокрема червоні прапори СРСР, георгіївські стрічки тощо.

В Україні засудили комуністичний режим 1917-1991 років й визнали його злочинним і таким, що здійснював політику державного терору, яка характеризувалася численними порушеннями прав людини.

Зокрема, комуністи відповідальні за:

індивідуальні та масові вбивства,

страти,

депортації,

катування,

використання примусової праці,

переслідування з етнічних, національних, релігійних, політичних та інших мотивів.

Комуністичний режим засуджується як несумісний з основоположними правами та свободами людини й громадянина. Пропаганда й символіка режиму заборонена.