Випадок сказу та нападу інфікованої тварини на людину зафіксували у Голосіївському районі Києва. Постраждалою жінкою опікуються медики.

У Держпродспоживслужбі Києва розповіли про інцидент, який може закінчитися трагедією. Він стався ще 17 квітня в одному з дворів. Лисиця, яка сховалася під дошками, вкусила жінку.

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Наступного дня тварина померла, а експерти з'ясували, що вона була хвора на сказ.

Лікування не існує

Після нападу на перехожу лисиця знову сховалась. Її труп привіз на дослідження 19 квітня працівник команди порятунку тварин "КАРГ".

Чи захворіла покусана лисицею жінка, наразі невідомо. Вона отримує лікування, однак у світі немає специфічної терапії при цьому захворюванні.

У Держпродспоживслужбі підкреслили, що гостре інфекційне захворювання у людини вражає центральну нервову систему та завжди закінчується смертю. Жодного випадку одужання людей від сказу у світі ще не зареєстрували.

Враховуючи те, що Київ з усіх боків межує з лісопарковими зонами, які мають численні резервуари збудника сказу, необхідно уважно ставитись до здоров’я власних тварин, а також тих, що проживають поряд. Профілактичні рекомендації прості – не пропускати щеплення домашнім улюбленцям, – підкреслили посадовці.

Як передається сказ

Інфікуватися на цю страшну хворобу можна двома способами:

через укус від хворої особи;

за допомогою ослинення, коли тварина ще не виглядає хворою, а лише облизує того, до кого прив'язана;

При потраплянні вірусу до кон'юнктиви ока, на слизові носа, губ та ушкоджену шкіру, людина може захворіти.