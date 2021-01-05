У Дарницькому районі Києва кошеня напало на жінку, яка його підгодовувала. У чотирилапого діагностували сказ.

Інцидент стався перед Новим роком

Спочатку кіт напав на собаку. Коли господарка пса спробувала відігнати кошеня, то воно спрямувало агресію вже на неї. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби Києва.

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Інцидент стався ще 31 грудня. Саме тоді до Об'єднання ветеринарної медицини звернулась киянка. Вона привезла труп безпритульного кошеняти.

Жінка не помітила, що з кошеням щось не так

Жінка розповіла, що підгодовувала тварину протягом кількох тижнів на власній дачній ділянці. Ще 29 грудня кошеня напало на собаку та на неї. Протягом двох днів пухнастик наче добре себе почував, а у переддень Нового року жінка виявила вже його труп. Цього дня потерпіла і звернулась до травмпункту для введення вакцини.

Дослідження на сказ засвідчило свічення, характерне для сказу тварин. Про встановлення захворювання на сказ повідомлено Київську міську державну адміністрацію та вживаються заходи щодо його ліквідації,

– повідомили в Держпродспоживслужбі.

Поблизу Києва багато тварин-носіїв сказу

Фахівці наголосили, що Київ межує з лісопарковими зонами. У них багато тварин – лисиць, єнотів та безпритульних собак, які є носіями сказу. У разі покусу або навіть потрапляння слини тварини слід звертатись негайно по допомогу.