У Києві 15 січня інспектори винесли 1062 приписи тим підприємствам, які несвоєчасно чистять свою територію від снігу. На управлінців, які навіть приписами знехтували, довелось скласти адмінстративні протоколи.

Перевірки здійснюють інспектори благоустрою

Перевірками займались інспектори благоустрою. Про це написав виконувач обов'язків департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко у фейсбуці.

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Інспектори склали 127 протоколів на керівників підприємств, які знехтували приписом та не виконали вимоги,

– зауважив Ткаченко.

Чиновник подякував усім працівникам комунальних служб, у яких через снігопади значно побільшало роботи. Також на похвалу від Ткаченка заслужили ті кияни, які залишили у негоду автівки.

З наслідками снігопаду у Києві борються майже 500 одиниць техніки

За словами Ткаченка, з наслідками снігопаду у столиці борються більше ніж 5 тисяч комунальників та 486 одиниць техніки. Використали 3 349 тонн посипкового матеріалу.

Україну накрили потужні снігопади

Зазначимо, що протягом останніх кількох діб Україну накрили потужні снігопади. Найбільше снігу випало на Івано-Франківщині – місцями висота снігового покриву досягла там 53 сантиметрів. Через негоду в Україні розгортають пункти обігріву.

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