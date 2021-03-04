У Києві Smart лоб у лоб влетів у маршрутку з пасажирами
Smart відновленню, скоріш за все, не підлягає / dtp.kiev.ua
Дуже потужне зіткнення мікрокара та "Богдану" сталася на Білоруській вулиці у Шевченківському районі Києва ввечері 4 березня.
Джерело:dtp.kiev.ua
Внаслідок аварії, за попередніми даними, постраждав водій Smart. Його затисло у машині.
Дивіться також Вкрай дорога аварія: у Чернівцях поліцейський Prius протаранив Porsche – фото
Скоріш за все, водія та пасажирів маршрутки врятувала різниця у вазі між двома машинами. Власнику ж Smart просто дуже пощастило вижити, але він зазнав травм.
Що відомо про аварію за участю маршрутки у Києві
- За неперевіреною інформацією, аварія сталася близько 20:30. Водій Smart не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.
- У цей час нею їхала маршрутка, водій якої не зміг уникнути зіткнення.
- На чималій швидкості мікрокар влетів у "Богдан", після чого маленьку автівку почало крутити дорогою.
- Внаслідок зіткнення Smart перетворився фактично у купу металобрухту, а шматки машини розкидало по вулиці.
- "Богдан" також отримав чималі пошкодження. У нього зламана передня частина бампера, а також вилетіло лобове скло.
На місці події працюють патрульні поліцейські, які з'ясовують всі обставини інциденту. Водія легковика вирізали з автівки бійці ДСНС.
Через що саме сталася аварія, невідомо.
Водій Smart не зміг самостійно вийти з машини після аварії / Фото dtp.kiev.ua
Поділитися новиною