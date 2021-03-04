У Києві Smart лоб у лоб влетів у маршрутку з пасажирами

Дуже потужне зіткнення мікрокара та "Богдану" сталася на Білоруській вулиці у Шевченківському районі Києва ввечері 4 березня.

Внаслідок аварії, за попередніми даними, постраждав водій Smart. Його затисло у машині.

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Скоріш за все, водія та пасажирів маршрутки врятувала різниця у вазі між двома машинами. Власнику ж Smart просто дуже пощастило вижити, але він зазнав травм.

Що відомо про аварію за участю маршрутки у Києві

За неперевіреною інформацією, аварія сталася близько 20:30. Водій Smart не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.

У цей час нею їхала маршрутка, водій якої не зміг уникнути зіткнення.

На чималій швидкості мікрокар влетів у "Богдан", після чого маленьку автівку почало крутити дорогою.

Внаслідок зіткнення Smart перетворився фактично у купу металобрухту, а шматки машини розкидало по вулиці.

"Богдан" також отримав чималі пошкодження. У нього зламана передня частина бампера, а також вилетіло лобове скло.

На місці події працюють патрульні поліцейські, які з'ясовують всі обставини інциденту. Водія легковика вирізали з автівки бійці ДСНС.

Через що саме сталася аварія, невідомо.



Водій Smart не зміг самостійно вийти з машини після аварії / Фото dtp.kiev.ua