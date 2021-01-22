Масштабна аварія сталася зранку 22 січня на Лук'янівській вулиці Шевченківського району Києва. Водій сміттєвозу не впорався із керуванням та влетів у 9 припаркованих легковиків.

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці події працювали співробітники патрульної поліції, повідомили у спільноті dtp.kiev.ua.

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Чи вистачить страхових виплат на те, що розрахуватися з власниками легковиків, невідомо.

Нерозчищена дорога



Від некерованого сміттєвоза отримали пошкодження 9 машин / Фото Києва оперативного

Як стверджують очевидці події, водій спеціальної вантажівки втратив керування машиною через ожеледь.

Ділянку заїзду до дворів між будинками 79 та 81 комунальники не розчистили, тому на схилі сміттєвоз втратив зчеплення з дорогою.

Внаслідок цього багатотонна машина скотилася прямісінько у машини, які залишили на ніч їх власники.



Деякі з автівок, що постраждалі, коштують чималих грошей / Фото Києва оперативного

За фактом аварії правоохоронці склали протокол щодо порушення правил користування транспортом. Якщо провину водія сміттєвозу визнає суд, йому загрожує штраф.

Дивіться відео з місця масштабної ДТП за участю сміттєвоза у Києві: