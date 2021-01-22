У Києві некерований сміттєвоз епічно протаранив 9 машин: відео
Масштабна аварія сталася зранку 22 січня на Лук'янівській вулиці Шевченківського району Києва. Водій сміттєвозу не впорався із керуванням та влетів у 9 припаркованих легковиків.
За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці події працювали співробітники патрульної поліції, повідомили у спільноті dtp.kiev.ua.
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Нерозчищена дорога
Від некерованого сміттєвоза отримали пошкодження 9 машин / Фото Києва оперативного
Як стверджують очевидці події, водій спеціальної вантажівки втратив керування машиною через ожеледь.
- Ділянку заїзду до дворів між будинками 79 та 81 комунальники не розчистили, тому на схилі сміттєвоз втратив зчеплення з дорогою.
- Внаслідок цього багатотонна машина скотилася прямісінько у машини, які залишили на ніч їх власники.
Деякі з автівок, що постраждалі, коштують чималих грошей / Фото Києва оперативного
За фактом аварії правоохоронці склали протокол щодо порушення правил користування транспортом. Якщо провину водія сміттєвозу визнає суд, йому загрожує штраф.
Дивіться відео з місця масштабної ДТП за участю сміттєвоза у Києві:
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