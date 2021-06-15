У Києві в сміттєзбірнику знайшли труп у килиму: тіло лежало там 5 днів

У Києві 15 червня на вулиці Шулявській, 15 знайшли труп, який загорнули у килим й скинули у сміттєпровід. Тіло пролежало у підвалі не менше 5 діб.

Страшну знахідку виявила працівниця ЖЕКу. Свідки події зазначають, що сморід, який доносився на вулицю та у під'їзд, був настільки нестерпний, що слідчі не могли зайти всередину, щоб оглянути тіло.

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Що сказали в поліції

Нібито це чоловік. Хтось скинув його у сміттєпровід кілька днів тому. Наразі поліція з’ясовує всі обставини – очевидно, що сталось вбивство.

Труп відправили для проведення судмедекспертизи, щоб встановити причину смерті. Тіло було загорнуто в килим,

– повідомили в поліції Шевченківського району.

Про знахідку пишуть й у соцмережах.

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