У Києві в сміттєзбірнику знайшли труп у килиму: тіло лежало там 5 днів

У Києві 15 червня на вулиці Шулявській, 15 знайшли труп, який загорнули у килим й скинули у сміттєпровід. Тіло пролежало у підвалі не менше 5 діб.
Страшну знахідку виявила працівниця ЖЕКу. Свідки події зазначають, що сморід, який доносився на вулицю та у під'їзд, був настільки нестерпний, що слідчі не могли зайти всередину, щоб оглянути тіло.
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Що сказали в поліції
Нібито це чоловік. Хтось скинув його у сміттєпровід кілька днів тому. Наразі поліція з’ясовує всі обставини – очевидно, що сталось вбивство.
Труп відправили для проведення судмедекспертизи, щоб встановити причину смерті. Тіло було загорнуто в килим,
– повідомили в поліції Шевченківського району.
Про знахідку пишуть й у соцмережах.
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