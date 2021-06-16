Рятувати собаку довелося небайдужим перехожим власноруч. Власниці ж, які повернулися у момент, коли тварині вже було дуже погано, не побачили у своєму вчинку нічого поганого.

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Як стверджують активісти UAnimals, вони зазначили, що завжди залишають песика в автівці, навіть у спеку.

Собаку врятували на свій страх та ризик

У профільній спільноті у фейсбуці зазначили, що перехожі, які побачили зачиненого у пастці собаку, намагалися зв'язатися з його власниками за допомогою інформації з жетона Animal ID.

У паспорті тварини не було жодних даних про господарів.

Оскільки стовпчики термометрів на вулиці на цей момент показували +27 градусів, а у салоні температура була значно вищою, тваринці швидко стало погано.

Поліцейські, які прибули на виклик, заявили, що не можуть нічим допомогти, та поїхали.



Як вберегти від спеки домашніх улюбленців / Інфографіка 24 каналу

Хоч якось допомогти бідолашній тварині на свій страх і ризик наважився простий перехожий, який підіткнув гумку у склі з обох боків і впустив Корнеліусу трохи повітря. Це не є порятунком у такій ситуації, але дає хоч якийсь додатковий час тварині,

– зазначили активісти.

Зоозахисники підкреслили, що подібні випадки стаються в Україні кожного дня. При цьому у Верховній Раді вже досить давно лежить законопроєкт, який забороняє залишати тварин у машинах при температурі вищій від +20 градусів та нижчій за -5.



Активісти закликають власників тварин обережніше до них ставитися / Ілюстрація UAnimals