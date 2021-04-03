У Києві сьогодні подорожчає проїзд у маршрутках: це не всі сюрпризи
У Києві проїзд у маршрутках подорожчає вже з суботи, 3 квітня. Крім того, за кілька днів – у понеділок, 5 числа, на маршрути виведуть не увесь транспорт.
Джерело:Укрінформ
Про це заявив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко. За його словами, підвищення цін планово торкнеться 15 зі 150 маршрутів. Там вартість квитка зросте з 8 до 10 гривень.
До теми Вартість проїзду у маршрутках Києва підвищать вже цього тижня
У Києві з 5 квітня курсуватимуть не всі маршрутки
Як пояснив Мойсеєнко, перевізники зіштовхнулися з проблемою, пов'язаною зі спецперепустками для водіїв.
"Оперативно замовили спецперепустки для своїх працівників, але, на жаль, поки що не отримали інформації, будуть вони у нас, чи ні. Треба, щоб наші механіки, наші працівники змогли дістатися на роботу. Тому з 5 квітня автобуси можуть вийти на лінію не в повному обсязі", – зауважив він.
Голова Асоціації київських перевізників додав, що багато водіїв відмовляються виходити на початку тижня на маршрути. Серед причин – зокрема, відсутність пасажирів через локдаун,
По-друге, люди без перепусток не зможуть потрапити у громадський транспорт, тому що там працюватимуть правоохоронці та допомагатимуть кондукторам не пускати тих пасажирів. У нас такого не буде, тому всі ці пасажири намагатимуться все ж потрапити в салони наших автобусів. Це будуть постійно конфлікти між пасажирами та водіями,
– каже Мойсеєнко.
Про режим роботи маршруток
Очільник Асоціації перевізників також повідомив, що вже є рішення столичної влади щодо режиму роботи маршруток у період посилення карантину.
"Цей документ вже є. В принципі, те що я й думав. Маршрутки – це громадський транспорт, і ми будемо працювати в такому ж режимі, як і Київпастранс", – констатував Мойсеєнко.
Актуально Київ іде на справжній локдаун із закриттям транспорту, шкіл і садочків
- № 150 (вулиця Милославська – Індустріальний шляхопровід);
- № 192 (метро "Почайна" – вулиця Милославська);
- № 405 (універмаг "Дитячий світ" – вулиця Милославська);
- № 414 (площа Дарницька – вулиця Бальзака);
- № 418 (вулиця Лісківська – метро "Чернігівська");
- № 422 (Рембаза – вулиця Маршальська);
- № 437 (вулиця Обухівська – вулиця Наталії Ужвій);
- № 439 (площа Перемоги – Виноградар);
- № 444 (метро "Дружби народів" – вулиця Метрологічна);
- № 461 (метро "Виставковий центр" – метро "Святошин");
- № 470 (вулиця Ягідна – Національний музей історії України у Другій світовій війні);
- № 472 (проспект Георгія Гонгадзе – метро "Мінська");
- № 476 (вулиця Північна – метро "Дарниця");
- № 485 (метро "Героїв Дніпра" – проспект Володимира Маяковського);
- № 529 (Бортничі – проспекст Маяковського);
- № 559 (метро "Героїв Дніпра" – метро "Мінська").
Дані фейсбук-спільноти "Типовий Київ"
Зверніть увагу Локдаун у Києві: В КМДА пояснили, як працюватиме міжміський транспорт
Зони карантину та обмеження в них / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною