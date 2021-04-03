У Києві сьогодні подорожчає проїзд у маршрутках: це не всі сюрпризи

Джерело:Укрінформ
У Києві проїзд у маршрутках подорожчає вже з суботи, 3 квітня. Крім того, за кілька днів – у понеділок, 5 числа, на маршрути виведуть не увесь транспорт.
Про це заявив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко. За його словами, підвищення цін планово торкнеться 15 зі 150 маршрутів. Там вартість квитка зросте з 8 до 10 гривень.
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Як пояснив Мойсеєнко, перевізники зіштовхнулися з проблемою, пов'язаною зі спецперепустками для водіїв.
"Оперативно замовили спецперепустки для своїх працівників, але, на жаль, поки що не отримали інформації, будуть вони у нас, чи ні. Треба, щоб наші механіки, наші працівники змогли дістатися на роботу. Тому з 5 квітня автобуси можуть вийти на лінію не в повному обсязі", – зауважив він.
Голова Асоціації київських перевізників додав, що багато водіїв відмовляються виходити на початку тижня на маршрути. Серед причин – зокрема, відсутність пасажирів через локдаун,
По-друге, люди без перепусток не зможуть потрапити у громадський транспорт, тому що там працюватимуть правоохоронці та допомагатимуть кондукторам не пускати тих пасажирів. У нас такого не буде, тому всі ці пасажири намагатимуться все ж потрапити в салони наших автобусів. Це будуть постійно конфлікти між пасажирами та водіями,
– каже Мойсеєнко.
Очільник Асоціації перевізників також повідомив, що вже є рішення столичної влади щодо режиму роботи маршруток у період посилення карантину.
"Цей документ вже є. В принципі, те що я й думав. Маршрутки – це громадський транспорт, і ми будемо працювати в такому ж режимі, як і Київпастранс", – констатував Мойсеєнко.
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Дані фейсбук-спільноти "Типовий Київ"
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