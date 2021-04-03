У Києві сьогодні подорожчає проїзд у маршрутках: це не всі сюрпризи

У Києві проїзд у маршрутках подорожчає вже з суботи, 3 квітня. Крім того, за кілька днів – у понеділок, 5 числа, на маршрути виведуть не увесь транспорт.

Про це заявив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко. За його словами, підвищення цін планово торкнеться 15 зі 150 маршрутів. Там вартість квитка зросте з 8 до 10 гривень.

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У Києві з 5 квітня курсуватимуть не всі маршрутки

Як пояснив Мойсеєнко, перевізники зіштовхнулися з проблемою, пов'язаною зі спецперепустками для водіїв.

"Оперативно замовили спецперепустки для своїх працівників, але, на жаль, поки що не отримали інформації, будуть вони у нас, чи ні. Треба, щоб наші механіки, наші працівники змогли дістатися на роботу. Тому з 5 квітня автобуси можуть вийти на лінію не в повному обсязі", – зауважив він.

Голова Асоціації київських перевізників додав, що багато водіїв відмовляються виходити на початку тижня на маршрути. Серед причин – зокрема, відсутність пасажирів через локдаун,

По-друге, люди без перепусток не зможуть потрапити у громадський транспорт, тому що там працюватимуть правоохоронці та допомагатимуть кондукторам не пускати тих пасажирів. У нас такого не буде, тому всі ці пасажири намагатимуться все ж потрапити в салони наших автобусів. Це будуть постійно конфлікти між пасажирами та водіями,

– каже Мойсеєнко.

Про режим роботи маршруток

Очільник Асоціації перевізників також повідомив, що вже є рішення столичної влади щодо режиму роботи маршруток у період посилення карантину.

"Цей документ вже є. В принципі, те що я й думав. Маршрутки – це громадський транспорт, і ми будемо працювати в такому ж режимі, як і Київпастранс", – констатував Мойсеєнко.

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На яких маршрутах зросте вартість проїзду до 10 гривень

№ 150 (вулиця Милославська – Індустріальний шляхопровід);

№ 192 (метро "Почайна" – вулиця Милославська);

№ 405 (універмаг "Дитячий світ" – вулиця Милославська);

№ 414 (площа Дарницька – вулиця Бальзака);

№ 418 (вулиця Лісківська – метро "Чернігівська");

№ 422 (Рембаза – вулиця Маршальська);

№ 437 (вулиця Обухівська – вулиця Наталії Ужвій);

№ 439 (площа Перемоги – Виноградар);

№ 444 (метро "Дружби народів" – вулиця Метрологічна);

№ 461 (метро "Виставковий центр" – метро "Святошин");

№ 470 (вулиця Ягідна – Національний музей історії України у Другій світовій війні);

№ 472 (проспект Георгія Гонгадзе – метро "Мінська");

№ 476 (вулиця Північна – метро "Дарниця");

№ 485 (метро "Героїв Дніпра" – проспект Володимира Маяковського);

№ 529 (Бортничі – проспекст Маяковського);

№ 559 (метро "Героїв Дніпра" – метро "Мінська").

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Зони карантину та обмеження в них / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу