У Києві на вулиці Кудряшова, 5, що у Солом’янському районі чоловік вистрибнув з вікна 8-го поверху. Обставини смертельної події наразі невідомі. Причину з`ясовує слідство.

На місце прибули медики, поліція та рятувальні служби. Про цю трагедію написали у спільноті dtp.kiev.ua.

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"Цінуйте життя. Трагедія в Києві на Кудряшова, 5. Чоловік вистрибнув з 8 поверху і завис на козирку магазину", – йдеться в дописі.

У Дніпрі цього ж дня патрульним вдалося врятували чоловіка, який хотів здійснити самогубство. Це трапилося на Амурському мосту. Спершу він підозріло поводився, а потім заліз на огорожу для стрибка з мосту. Коли його зняли, самогубець важко йшов на контакт і спробував стрибнути ще раз.

У Львові 21 квітня 23-річний хлопець випав з балкона 9 поверху. Він отримав травми, які були несумісні з життям, й загинув на місці.