Наразі невідомо чи стався нещасний випадок, самогубство, або їй хтось "допоміг". Всі деталі з'ясовуватиме поліція.
Інший інцидент Київського стрілка судитимуть за поранення поліцейського: що відомо про зловмисника
Місце оточили стрічками, а правоохоронці опитують мешканців та свідків.
Інші випадки
- У Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги наклав на себе руки 37-річний чоловік. Згодом виявилося, що він вистрибнув із вікна будинку через велику кількість кредитів.
- На вулиці Армійській в Одесі літня жінка вистрибнула з балкона багатоповерхового будинку. Під час огляду місця трагедії виявили її передсмертну записку.
- У Білій Церкві патрульні врятували вагітну від самогубства.