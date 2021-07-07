У Києві на Солом'янці дівчина випала з вікна: шансів вижити не було
7 липня 2021 , 20:45Читать новость на русском
Джерело:"Київ оперативний"
У Києві у Солом'янському районі, на вулиці Гарматній, 38А, 7 липня сталась трагедія – дівчина випала з вікна багатоповерхівки. На жаль, вона померла ще до прибуття медиків.
Наразі невідомо чи стався нещасний випадок, самогубство, або їй хтось "допоміг". Всі деталі з'ясовуватиме поліція.
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Місце оточили стрічками, а правоохоронці опитують мешканців та свідків.
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