Як зазначили поліцейські, інформацію про конфлікт вони отримали завдяки дзвінку чоловіка, який став свідком події. Заявник розповів, що двоє невідомих з'ясовували стосунки, коли один з них дістав пістолет та здійснив кілька пострілів.

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Коли на місце події прибули патрульні, вони побачили лише пораненого. Йому надали першу допомогу, після чого передали медикам.

Конфлікт через жінку



Чоловік поранив опонента під час конфлікту через ревнощі / Фото поліції Києва

Слідчі, яких викликали інспектори патрульної поліції, з'ясували, що сварка між чоловіками сталася через ревнощі до жінки.

Під час розбірок 47-річний чоловік нібито вихопив зброю та кілька разів вистрелив. Після цього він втік.

Схожого за описом на зловмисника чоловіка побачили неподалік від місця конфлікту. Правоохоронці зупинили його для перевірки та під час поверхневого огляду виявили у нього пістолет.

Зловмисника розшукали та затримали. Йому інкримінують вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї.



Ймовірного нападника затримали / Фото dtp.kiev.ua

Якщо провину затриманого доведуть в суді, йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Зброю, яка належить 47-річному чоловіку, а також гільзу, відправили на експертизу.

Досудове розслідування події триває.