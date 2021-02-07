У Києві невідомі у ніч з 6 на 7 лютого спалили автомобіль журналіста та політтехнолога Володимира Єгорова. Схожа ситуація сталася з його машиною 2 роки тому.

Журналіст дізнався про подію від співробітників охорони стоянки приблизно о 1 годині 20 хвилин, коли його машина Citroen C5 Aircross вже горіла і приїхали пожежники та співробітники поліції.

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Після дзвінка працівників стоянки Володимир Єгоров зняв відео того, як пожежники гасили вогонь, адже перебував поруч з відповідним місцем.

Ніхто не постраждав, окрім гаражів і мого автомобіля, який знищений повністю,

– написав журналіст.

Він зазначив, що співробітники поліції зафіксували сліди до машини та від машини й приблизне місце, звідки невідомий потрапив на стоянкута здійснив підпал.

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"Наразі чекаю експертизу. Останні роки займаюся політичною та журналістською роботою і сьогоднішню подію пов'язую саме з нею", – додав Єгоров.

Підпал авто Єгорова 2 роки тому

Машину Володимира Єгорова вже підпалювали – це сталося з Citroen C4 Picasso. 2 роки тому він ще був редактором телеканалу TVi.

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Політтехнолог також зазначав, що підпал пов'язує зі своєю професійною діяльністю. З відповідною версією погоджувались і працівники правоохоронних органів, оскільки сусіди Єгорова повідомили про "хлопок" перед займанням машини.

Журналіст додав, що результатів розслідування не було й через відсутність камер у відповідному районі.

Зверніть увагу! Володимир Єгоров зазначив, що не пов'язує між собою 2 випадки підпалу авто.