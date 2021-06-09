Про це повідомили в мережі 9 червня. Вбивство собаки трапилося біля магазину "Сільпо" на вулиці Закревського

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Авторка відео написала, що вона побачила цю собаку здалека. Кілька водіїв до цього його об'їхали.

Однак один цілеспрямовано поїхав на тварину. Жінка кричала та махала йому.

Але це не зупинило чоловіка за рулем. Одне з коліс його авто потрапило на легені або голову. Всі, хто був довкола почули гучний хруст.

За словами жінки на місце приїхала поліція. Однак окрім штрафу 400 гривень нічого зробити не змогли. Тіло собаки направили на експертизу.

Ми запитували, а якби це була дитина? На це поліція та водій сказали, що "собака – це нічого",

– додала авторка допису.

Ми не додаємо відео з місця з етичних міркувань. Однак його можна переглянути – за посиланням. Однак не радимо до огляду людям зі слабкими нервами.

Яке покарання можливе

Невідомо, чи відкриють правоохоронці щодо цього випадку кримінальне провадження. Одна такі дії можуть підпадати під статтю Кримінального кодексу "Жорстоке поводження з тваринами". Максимальне покарання за нею – 8 років в'язниці.

Зверніть увагу! У Києві під час конфлікту в компанії чоловік викинув собаку з вікна 10 поверху. Потім він відмовлявся віддати пса небайдужим, аби встигнути його врятувати й тварина померла. Згодом відкрили кримінальне провадження, а сім'я зловмисника почала заперечувати звинувачення.