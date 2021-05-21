Зловмисником виявився 37-річний уродженець Херсона, який є фанатом Росії та її агресії щодо України. Тепер його можуть покарати штрафом, арештом або позбавленням волі.

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Згідно з Кримінальним кодексом, якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує від 17 до 68 тисяч гривень штрафу, пів року перебування під вартою. Також ККУ передбачає за подібний вчинок до 3 років ув'язнення.

Що відомо про наругу над українським прапором у Києві

Правоохоронці стверджують, що злочин чоловік вчинив біля адміністративної будівлі Дирекції молодіжного павільйону "Київська троянда" Центрального парку культури і відпочинку столиці на вулиці Грушевського 19 травня.

Зловмисник побачив флагшток з державним прапором на стіні та вирішив його зірвати. Він повис на прапорі, через що тканина розірвалася навпіл, а флагшток зламався.

Слідчі кажуть, що чоловік мав на меті приниження цінностей, до яких українці ставляться з повагою.

Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Незабаром правоохоронці вирішуватимуть питання про обрання йому запобіжного заходу.

Дивіться відео, як зловмисник розірвав український прапор у Києві: