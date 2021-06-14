Як зазначили у патрульній поліції Києва, інспектори одразу ж приїхали на місце події. У під'їзді будинку правоохоронці побачили чоловіка у формі. У нього були в наявності всі нашивки та шеврони, однак жетон на грудях не містив номера.

Дивіться також У Дніпрі підлітки побили поліцейського в "АТБ": вкрали Iphone та втекли

Поліцейські з'ясували, що чоловік насправді не працює в МВС.

Що відомо про псевдокопа, якого спіймали у Києві



Псевдополіцейський вдягнув форму з шевронами та нашивками / Фото патрульної поліції Києва

Свідки, які бачили ймовірного порушника, розповіли, що він безцільно вештався під'їздом.

На вимогу показати службове посвідчення та представитися чоловік повідомив, що не служить у поліції.

Своє перебування у під'їзді зловмисник пояснив тим, що в цьому будинку живуть його родичі. Це виявилося правдою.

Оскільки використовувати форму з ознаками належності поліції заборонено, щодо чоловіка склали відповідний адмінпротокол.



Жетон порушника / Фото патрульної поліції Києва

Якщо суд визнає його провину, порушнику загрожує від 17 до 34 тисяч гривень штрафу. Навіщо киянин вдягнув форму правоохоронців, невідомо.