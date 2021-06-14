Вештався під'їздом у формі копа: у Києві спіймали фейкового поліцейського – фото

Чоловіка у формі поліції, який підозріло поводився, побачили жителі одного з будинків на вулиці Щекавицькій у Подільському районі Києва. Пильні громадяни викликали наряд патрульних.
Як зазначили у патрульній поліції Києва, інспектори одразу ж приїхали на місце події. У під'їзді будинку правоохоронці побачили чоловіка у формі. У нього були в наявності всі нашивки та шеврони, однак жетон на грудях не містив номера.
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Поліцейські з'ясували, що чоловік насправді не працює в МВС.
Що відомо про псевдокопа, якого спіймали у Києві
Псевдополіцейський вдягнув форму з шевронами та нашивками / Фото патрульної поліції Києва
- Свідки, які бачили ймовірного порушника, розповіли, що він безцільно вештався під'їздом.
- На вимогу показати службове посвідчення та представитися чоловік повідомив, що не служить у поліції.
- Своє перебування у під'їзді зловмисник пояснив тим, що в цьому будинку живуть його родичі. Це виявилося правдою.
Оскільки використовувати форму з ознаками належності поліції заборонено, щодо чоловіка склали відповідний адмінпротокол.
Жетон порушника / Фото патрульної поліції Києва
Якщо суд визнає його провину, порушнику загрожує від 17 до 34 тисяч гривень штрафу. Навіщо киянин вдягнув форму правоохоронців, невідомо.