Залучила у "гру" 13 школярів: У Києві спіймали кураторку груп смерті
Правоохоронці стверджують, що останнім часом у соцмережах активізувалися злочинці, які залучають підлітків до небезпечних ігор, які потім закінчуються самогубствами.
Джерело:Апостроф
Як зазначила начальниця управління ювенальної превенції Нацполіції Лариса Зуб, лише за минулий рік в Україні скоїли самогубство 137 дітей віком від 8 до 17 років.
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Кураторку відправили до лікарні
- За словами керівниці ювенальної превенції нацполу, ігри, через які школярі по всій Україні почали накладати на себе руки, не є новими.
- Низка трагедій сталася через активізацію груп, аналогічні яким вже працювали.
Не так давно була виявлена дівчина, яка була куратором однієї з таких ігор, і втягнула 13 дітей в спілкування, пов'язане зі схилянням до вчинення суїциду. Наразі вона перебуває на лікуванні, у неї психічні відхилення,
– зазначила Зуб.
Судячи з того, що затриману вже встигли відправити на до лікарні, то ж вона вже пройшла психіатричну експертизу, її затримали досить давно. І до груп смерті, через які Україну накрила хвиля суїцидів, жінка ні до чого.
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