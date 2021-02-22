Залучила у "гру" 13 школярів: У Києві спіймали кураторку груп смерті

Правоохоронці стверджують, що останнім часом у соцмережах активізувалися злочинці, які залучають підлітків до небезпечних ігор, які потім закінчуються самогубствами.

Як зазначила начальниця управління ювенальної превенції Нацполіції Лариса Зуб, лише за минулий рік в Україні скоїли самогубство 137 дітей віком від 8 до 17 років.

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Найбільш схильними до того, щоб накласти на себе руки, є хлопчики. Дівчата ж, за словами поліцейської, полюбляють лише демонстративні спроби суїциду.

Кураторку відправили до лікарні

За словами керівниці ювенальної превенції нацполу, ігри, через які школярі по всій Україні почали накладати на себе руки, не є новими.

Низка трагедій сталася через активізацію груп, аналогічні яким вже працювали.

Не так давно була виявлена дівчина, яка була куратором однієї з таких ігор, і втягнула 13 дітей в спілкування, пов'язане зі схилянням до вчинення суїциду. Наразі вона перебуває на лікуванні, у неї психічні відхилення,

– зазначила Зуб.

Судячи з того, що затриману вже встигли відправити на до лікарні, то ж вона вже пройшла психіатричну експертизу, її затримали досить давно. І до груп смерті, через які Україну накрила хвиля суїцидів, жінка ні до чого.