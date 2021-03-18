У Києві спіймали маршрутника, який був під наркотиками: фото
Маршрутника побачив за вживанням наркотиків один з пасажирів (ілюстративне фото) / "Коломия сьогодні"
Чергового водія маршрутного таксі, який перевозив пасажирів у стані сп'яніння, викрили патрульні поліцейські 17 березня. Зупинили маршрутку на вулиці Привокзальній у Дарницькому районі Києва.
Джерело:24 канал
Інспектори поліції стверджують, що затримали водія через повідомлення від одного з пасажирів. Чоловік побачив, як на кінцевій зупинці маршрутки водій вживає наркотичні засоби.
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Коли патрульні зупинили мікроавтобус, вони впевнилися в тому, що водій справді перебував за кермом з ознаками наркотичного сп'яніння.
17 тисяч штрафу та позбавлення прав на рік
- Сам маршрутник заперечував те, що вживав заборонені речовини. Однак на проходження освідування із лікарем відмовився.
- Поліцейські склали щодо водія адмінпротокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує 17 тисяч гривень штрафу та ймовірне позбавлення прав на 12 місяців.
- Інспектори повідомили про викриття нетверезого водія представнику фірми-перевізника, а також працівників відділу безпеки дорожнього руху. Тож, зловмисника можуть ще й звільнити.
Водія спіймали за керування маршруткою у стані наркотичного сп'яніння / Фото патрульної поліції Києва
Копи заборонили водію сідати за кермо. Керування мікроавтобусом передали іншому водію.
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