У Києві спіймали маршрутника, який був під наркотиками: фото

Чергового водія маршрутного таксі, який перевозив пасажирів у стані сп'яніння, викрили патрульні поліцейські 17 березня. Зупинили маршрутку на вулиці Привокзальній у Дарницькому районі Києва.

Інспектори поліції стверджують, що затримали водія через повідомлення від одного з пасажирів. Чоловік побачив, як на кінцевій зупинці маршрутки водій вживає наркотичні засоби.

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Коли патрульні зупинили мікроавтобус, вони впевнилися в тому, що водій справді перебував за кермом з ознаками наркотичного сп'яніння.

17 тисяч штрафу та позбавлення прав на рік

Сам маршрутник заперечував те, що вживав заборонені речовини. Однак на проходження освідування із лікарем відмовився.

Поліцейські склали щодо водія адмінпротокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує 17 тисяч гривень штрафу та ймовірне позбавлення прав на 12 місяців.

Інспектори повідомили про викриття нетверезого водія представнику фірми-перевізника, а також працівників відділу безпеки дорожнього руху. Тож, зловмисника можуть ще й звільнити.



Водія спіймали за керування маршруткою у стані наркотичного сп'яніння / Фото патрульної поліції Києва

Копи заборонили водію сідати за кермо. Керування мікроавтобусом передали іншому водію.

Нетверезих водіїв маршруток у Києві викривають досить часто. Патрульні ледве не щомісяця зупиняють нетверезих працівників фірм, що надають послуги з перевезення пасажирів.