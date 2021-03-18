У Києві спіймали маршрутника, який був під наркотиками: фото

Джерело:24 канал
Чергового водія маршрутного таксі, який перевозив пасажирів у стані сп'яніння, викрили патрульні поліцейські 17 березня. Зупинили маршрутку на вулиці Привокзальній у Дарницькому районі Києва.
Інспектори поліції стверджують, що затримали водія через повідомлення від одного з пасажирів. Чоловік побачив, як на кінцевій зупинці маршрутки водій вживає наркотичні засоби.
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Водія спіймали за керування маршруткою у стані наркотичного сп'яніння / Фото патрульної поліції Києва
Копи заборонили водію сідати за кермо. Керування мікроавтобусом передали іншому водію.Зверніть увагу! Нетверезих водіїв маршруток у Києві викривають досить часто. Патрульні ледве не щомісяця зупиняють нетверезих працівників фірм, що надають послуги з перевезення пасажирів.