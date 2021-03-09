У Києві спіймали нетверезого водія несправної маршрутки: фото

Джерело:Патрульна поліція Києва
Суцільне комбо порушень зібрав черговий київський маршрутник 9 березня. Поліцейські, які побачили несправний транспортний засіб, що перевозить пасажирів, та вирішили його зупинити.
Як з'ясувалося, водій автобуса "Богдан" був нетверезим. Тепер його можуть оштрафувати, звільнити та позбавити прав.
Дивіться також У київському метро біля вокзалу на колію впала дитина, – ЗМІ
Водій маршрутки погодився пройти перевірку за допомогою драгеру / Фото патрульної поліції Києва
У крові водія було алкоголю у 4 рази більше від норми / Фото патрульної поліції Києва
Порушнику заборонили керувати транспортним засобом. Також на нього склали два адмінпротоколи – щодо управління автівкою у стані сп'яніння та щодо керування засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності.