У Києві спіймали нетверезого водія несправної маршрутки: фото

Суцільне комбо порушень зібрав черговий київський маршрутник 9 березня. Поліцейські, які побачили несправний транспортний засіб, що перевозить пасажирів, та вирішили його зупинити.

Як з'ясувалося, водій автобуса "Богдан" був нетверезим. Тепер його можуть оштрафувати, звільнити та позбавити прав.

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Патрульні передали інформацію про п'яного водія-перевізника до департаменту транспортної інфраструктури Києва, а також до державної служби України з безпеки на транспорті.

Що відомо про зупинку нетверезого водія маршрутки у Києві



Водій маршрутки погодився пройти перевірку за допомогою драгеру / Фото патрульної поліції Києва

За даними патрульних, у несправному автобусі на момент його зупинки перебували пасажири.

Під час спілкування з водієм вони помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти освідування.

Від задування у драгер чоловік не відмовився, а пристрій показав у нього 0,82 проміле алкоголю у крові.



У крові водія було алкоголю у 4 рази більше від норми / Фото патрульної поліції Києва

Порушнику заборонили керувати транспортним засобом. Також на нього склали два адмінпротоколи – щодо управління автівкою у стані сп'яніння та щодо керування засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності.