Власника "євробляхи" Jaguar затримали вночі 26 березня патрульні поліцейські Святошинському районі міста. Поліцейським чоловік казав, що взагалі нікуди не їхав, однак свідкам пояснював, що прямував до тітки в гості.

Зупинили мешканця Житомирської області правоохоронці через постійні порушення правил дорожнього руху та неадекватну поведінку на дорозі. Водій нібито включав правий покажчик повороту та рухався ліворуч і навпаки.

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В салоні іномарки крім молодого чоловіка перебували ще й жінка з двома дітьми.

Викинув пакет з наркотиками

Коли поліцейські зупинили порушника, він поводився досить дивно. Чоловік намагався переконати патрульних, що він нікуди не їхав.

Як з'ясувалося, водія вже двічі позбавляли прав. Перший раз у 2018 році, а другий – у 2020. Фактично власник Jaguar не мав права перебувати за кермом.

Від обстеження на стан наркотичного сп'яніння чоловік відмовився, а от на запитання, чи є у нього заборонені речі, викинув з кишені пакет та намагався втекти.

Зловмисника поліцейські наздогнали та затримали. Його дружина в цей час підібрала пакет та сховала його.

Щодо водія склали протокол про повторне керування транспортним засобом людиною, яку позбавили прав, а також щодо перебування за кермом у нетверезому стані. За це порушника можуть оштрафувати на 54 тисячі 400 гривень. Крім того, чоловіка можуть позбавити прав на більш довгий термін.

А от із наркотиками в пакеті розбиратимуться слідчі, яких викликали на місце події патрульні.

Дивіться відео з затриманим з наркотиками водієм у Києві: