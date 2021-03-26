Двічі позбавлений прав та з двома дітьми: у Києві спіймали нетверезого водія – відео

Джерело:Київ оперативний
Власника "євробляхи" Jaguar затримали вночі 26 березня патрульні поліцейські Святошинському районі міста. Поліцейським чоловік казав, що взагалі нікуди не їхав, однак свідкам пояснював, що прямував до тітки в гості.
Зупинили мешканця Житомирської області правоохоронці через постійні порушення правил дорожнього руху та неадекватну поведінку на дорозі. Водій нібито включав правий покажчик повороту та рухався ліворуч і навпаки.
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Зловмисника поліцейські наздогнали та затримали. Його дружина в цей час підібрала пакет та сховала його.
Щодо водія склали протокол про повторне керування транспортним засобом людиною, яку позбавили прав, а також щодо перебування за кермом у нетверезому стані. За це порушника можуть оштрафувати на 54 тисячі 400 гривень. Крім того, чоловіка можуть позбавити прав на більш довгий термін.
А от із наркотиками в пакеті розбиратимуться слідчі, яких викликали на місце події патрульні.
Дивіться відео з затриманим з наркотиками водієм у Києві: