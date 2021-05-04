З гранатою: у Києві спіймали тричі позбавленого прав водія під наркотиками – фото

Водія, який керував мікроавтобусом попри те, що був тричі позбавлений прав, затримали поліцейські вночі 4 травня на Трухановому острові у Києві.

Під час патрулювання острова патрульні помітили мікроавтобус Mercedes, водій якого дивно керував транспортним засобом. Через неадекватну манеру кермування правоохоронці вирішили зупинити чоловіка для перевірки.

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Поліцейські побачили, що водій має всі зовнішні ознаки перебування у стані наркотичного сп'яніння.

Понад 20 тисяч штрафу

Коли поліцейські оформлювали протокол щодо керування транспортом у нетверезому стані, вони з'ясували, що чоловік вже тричі був позбавлений прав через скоєння аналогічних порушень.

Лише за керування машиною без прав чоловіку загрожує штраф у 20 тисяч 400 гривень. Крім того, суд може стягнути з порушника 51 тисячу гривень за нетверезе перебування за кермом. Також його можуть знову позбавити прав на 10 років та конфіскувати автівку, якщо вона у нього є.

Втім, гарантій того, що цей чоловік без прав не сяде за кермо знову, немає. Хіба якщо його посадять за незаконне поводження зі зброєю.

Знайшли гранату

Коли щодо водія складали адміністративний протокол, чоловік вийшов з машини. Тоді один з поліцейських побачив гранату, яка лежала у дверцятах автівки.

На місце події викликали слідчих та вибухотехніків які вилучили боєприпас. Сам водій пояснив правоохоронцям, що не знає, звідки граната опинилася в його автівці. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі.

Дивіться фото з місця затримання нетверезого водія у Києві / Фото "Києва оперативного":