У Києві на проспекті Відрадному патрульні зупинили Mercedes із європейськими номерами, який здавався їм підозрілим, та спіймали водія, який постійно нехтує правилами дорожнього руху.

Крім звичайних штрафів, які чоловіку постійно виписують, йому загрожує й кримінальна відповідальність. У машині правоохоронці виявили зброю та наркотики. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

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Сам водій, судячи з усього, перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Що відомо про затримання чоловіка зі зброєю та наркотиками

Коли правоохоронці побачили Mercedes, вони одразу ж вирішили його перевірити. Оскільки машина елітного бренду, скоріш за все, була ввезена із порушенням митного законодавства.

Під час перевірки документів водія, поліціянти з'ясували, що його вже неодноразово притягали до відповідальності за нетверезе керування. Ба більше, він взагалі не мав сідати за кермо, оскільки його позбавили цього права на 10 років.

Також патрульні помітили, що чоловік дивно поводиться. У нього знайшли всі ознаки наркотичного сп'яніння, однак проходити перевірку у лікарні водій відмовився.

Під час огляду чоловіка та салону машини, інспектори вилучили зброю та набої, а також згорток з наркотиками.



У випадково зупиненого патрульними водія знайшли зброю та наркотики / Фото пресслужби поліції Києва

Патрульні склали на власника євробляхи протокол за статтею про керування машиною у стані сп'яніння людиною, яка двічі протягом року керувала транспортними засобами нетверезим, а також про водіння автівки при забороні це робити.

Самого ж порушника передали слідчим, які оформили затримання та відкрили кримінальну справу про незаконне володіння зброєю та обіг наркотиків.