Як і раніше, у Києві фіксують високі темпи зростання кількості хворих на COVID-19. Щодоби збільшується й кількість госпіталізованих до лікарень, через що місць у медичних закладах вже не вистачає.

За словами керівника Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, шанс потрапляння столиці до червоної зони є завжди. Однак, якщо не станеться вибухового розповсюдження вірусу, місто протримається у помаранчевій зоні карантину до початку літа.

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Чиновник стверджує, що про полегшення карантинних заходів мови не йдеться, оскільки ситуація має тенденцію до погіршення.

Підйом захворюваності прогнозований

Згідно з прогнозами експертів, рівень захворюваності має знизитися до кінця весни.

За всіма нашими прогнозами, Київ залишиться до початку літа в помаранчевій зоні карантину. Ми припускаємо, що до кінця весни рівень захворюваності знизиться завдяки тій роботі, яку ми зараз проводимо. По суті, нам потрібно пережити ці два місяці з високим рівнем захворюваності,

– зазначив Рубан.

Наразі в Україні до червоної зони карантину віднесли лише 4 області. Ще 9 опинилися у помаранчевій. Втім, чиновники зробили так, що обмеження цієї зони нічим не відрізняються від жовтої.

В уряді зазначають, що ввести локдаун та оголосити червоною зоною карантину можуть:

У Києві та Київській області;

Вінницькій області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Львівській області;

Миколаївській області;

Сумській області;

Тернопільській області;

Хмельницькій області.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу