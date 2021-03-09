У Києві спрогнозували, коли столиця може опинитися у червоній зоні карантину
Як і раніше, у Києві фіксують високі темпи зростання кількості хворих на COVID-19. Щодоби збільшується й кількість госпіталізованих до лікарень, через що місць у медичних закладах вже не вистачає.
Джерело:Сегодня
За словами керівника Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, шанс потрапляння столиці до червоної зони є завжди. Однак, якщо не станеться вибухового розповсюдження вірусу, місто протримається у помаранчевій зоні карантину до початку літа.
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Підйом захворюваності прогнозований
Згідно з прогнозами експертів, рівень захворюваності має знизитися до кінця весни.
За всіма нашими прогнозами, Київ залишиться до початку літа в помаранчевій зоні карантину. Ми припускаємо, що до кінця весни рівень захворюваності знизиться завдяки тій роботі, яку ми зараз проводимо. По суті, нам потрібно пережити ці два місяці з високим рівнем захворюваності,
– зазначив Рубан.
Наразі в Україні до червоної зони карантину віднесли лише 4 області. Ще 9 опинилися у помаранчевій. Втім, чиновники зробили так, що обмеження цієї зони нічим не відрізняються від жовтої.
В уряді зазначають, що ввести локдаун та оголосити червоною зоною карантину можуть:
- У Києві та Київській області;
- Вінницькій області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Львівській області;
- Миколаївській області;
- Сумській області;
- Тернопільській області;
- Хмельницькій області.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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