Вранці 5 квітня у Києві почав діяти режим спецперевезень у громадському транспорті. Через це різко зросла й вартість однієї поїздки в таксі. Проте ближе обіду ситуація стабілізувалась – ціни повернулись на звичний рівень.

Багато киян обурено постили скриншоти мобільних додатків найпопулярніших служб таксі. Зранку ціни зросли у 2 – 5 разів.

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Як змінились ціни

Ціни підняли усі без винятку служби таксі. Так, наприклад, поїздка від станції метро "Героїв Дніпра" до "Теремків" у Uber зранку коштувала майже 800 гривень. В обід – 223 гривні.



Порівняння цін на таксі зранку та в обід / Фото з додатку Uber

Зросла й вартість поїздок у межах одного району – навіть без мандрівки через Дніпро. Якщо порівнювати ранок і надвечір, ціни відрізняються удвічі.



Порівняння цін на таксі зранку та в обід / Фото з додатку Bolt

Коментарі компаній

Як повідомили 24 каналу, жодна зі служб таксі не підвищувала ціни спеціально. Тарифікацію поїздок формувала автоматично система – пропорційно до попиту.

В компанії Uklon запевнили, що підвищувати тарифи штучно наразі не збираються, але й встановлювати мінімальні ціни теж не будуть. Вартість поїздки залежить від кількості інших замовлень. Водіїв наразі – така сама кількість, як і до режиму спецперевезень у Києві. Тож, усіх розвести одночасно не вийде.

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Також служба таксі порадила:

планувати поїздки не в години пік;

або скористатися спеціальним бігунцем в додатку – можна встановити ціну нижче, але доведеться чекати.

У компанії Bolt також зазначили, що примусово ціни не піднімали. Те, що відбувалось зранку в столиці, обумовлено моделлю динамічного ціноутворення.

Якщо в певній локації велика кількість пасажирів хоче замовити поїздку, а водіїв не вистачає, вартість поїздки в цьому районі виросте. Це стимулює водіїв, які перебувають в інших районах міста, виїхати в район підвищеного попиту,

– пояснили в компанії.

Зверніть увагу! Усі компанії закликали дотримуватися карантину та за можливості залишатися вдома.