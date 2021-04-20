Стабілізація ситуації з коронавірусом у Києві це наслідки локдауну – КМДА

У Києві стабілізується ситуація із захворюваністю на COVID-19. В КМДА кажуть, що це наслідки суворих карантинних обмежень.

Заступниця Віталія Кличка Ганна Старостенко підкреслила, що в столиці наприкінці березня й початку квітня спостерігались надзвичайно високі показники захворюваності на коронавірус, госпіталізації хворих та їх смертності. Втім, зі слів чиновниці протягом останнього тижня кількість нових випадків дещо зменшилася.

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Як змінювалась статистика

Станом на 20 квітня (це фактично данні за понеділок) було зафіксовано 892 нових випадків коронавірусу. Це дійсно менша цифра, якщо порівнювати з показниками робочих днів минулого тижня. Ось кількість нових випадків коронавірусу у столиці за останній тиждень:

17 квітня – 1112

16 квітня – 1609

15 квітня – 1625

14 квітня – 1457

13 квітня – 1503

Варто підкреслити, що статистику яку надають після вихідних суттєво відрізняється – цифри в рази менші. До прикладу за 11 та 12 квітня було відповідно 697 та 537 нових випадків, а за вихідні 18 та 19 квітня 480 та 447 нових випадків.

Локдаун допоміг

Втім, в КМДА запевняють, що суворий карантин допоміг розвантажити медичну систему.

На початку квітня ми мали найбільше навантаження на заклади охорони здоров’я та медперсонал за весь час пандемії. За таких умов ми були вимушені піти на запровадження жорстких карантинних обмежень, які наразі вже дають результат: протягом останнього тижня кількість нових випадків дещо зменшилася. Але ми говоримо про це з великою обережністю,

– зазначила Ганна Старостенко.

Заступниця голови КМДА нагадала, що хворих на коронавірус у столиці сьогодні приймають 38 закладів охорони здоров’я, із них 27 – комунальні.

Усього розгорнуто 6558 ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, а за останній місяць кількість ліжок за рахунок комунальних закладів збільшено на понад тисячу.

Сьогодні деякі опорні лікарні залишаються перезавантаженими. Тож ми маємо бути дуже обережними в наших прогнозах. І давайте не забувати, що ситуація із захворюваністю сьогодні залежить від того, наскільки кожен із нас відповідально та свідомо дотримується правил карантину,

– наголосила чиновниця.

Вона також нагадала, що місто готує додаткові протиепідеміологічні заходи та норми, аби після Великодніх свят не сталося інфекційного вибуху.