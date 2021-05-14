Заснув та вилетів на зустрічку: у Києві сталася ДТП за участю таксиста-іноземця – відео

Досить жорстка аварія сталася вранці 14 травня на вулиці Межигірській у Києві. Між собою зіштовхнулися легковики Renault та Lada, через що травми отримали двоє чоловіків.

На місці події працюють поліцейські, які з'ясовують всі обставини ДТП. Лікарі швидкої надали допомогу постраждалим та госпіталізували їх до медичних установ.

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За попередніми даними, аварію спричинив водій "француза", який працює в одній зі служб таксі.

Що відомо про ДТП за участю таксиста-іноземця



Водій Lada отримав травми / Фото dtp.kiev.ua

Зіткнення Lada та Renault сталося близько 8:00, коли рух Межигірською вулицею ще не був дуже жвавим.

У машині таксиста перебували двоє пасажирів-іноземців. Сам водій Renault виявився громадянином Індії.

Він нібито заснув за кермом, через що некерована автівка вилетіла за межі проїзної частини та протаранила Lada.

Від удару обидві автівки розкидало у різні боки дороги. Проїзна частина всіяна уламками машин.



Зіткнення було досить потужним / Фото dtp.kiev.ua

На місці події утворився серйозний затор. За фактом аварії правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження. Якщо лікарі дійдуть висновків, що потерпілі отримали легкі тілесні ушкодження, справу можуть зробити адміністративною.

Дивіться відео з місця ДТП за участю такси у Києві: