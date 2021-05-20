Перекинулася та заблокувала рух вулицею: у Києві сталася ДТП за участю вантажівки – фото

20 травня 2021 , 10:52
Читать новость на русском

Джерело:

dtp.kiev.ua

Аварія сталася вранці 20 травня на Кудрявському узвозі у Шевченківському районі Києва. За попередніми даними, водій вантажівки не впорався із керуванням, через що транспортний засіб опинився на боку.

Внаслідок аварії водій обійшовся без серйозних ушкоджень – лише отримав травму руки та подряпини. Йому надали першу допомогу медики швидкої.

Дивіться також Постраждала тільки дитина: у Кривому Розі трапилась потрійна ДТП – фото

На місці події працювали патрульні. Якщо провину чоловіка у скоєнні аварії доведуть в суді, йому загрожує 340 гривень штрафу.

Не втримав машину на слизькій дорозі

  • Як зазначають місцеві жителі, вантажівка, яка перекинулася, постійно вивозить з будівництва сміття.
  • Свідки, які бачили момент ДТП, стверджують, що водій не зміг впоратися з керуванням на мокрій та слизькій після опадів ділянці дороги.
  • Вантажівку почало носити проїзною частиною, після чого вона перекинулася.


Вантажівка вивозила будівельне сміття / Фото dtp.kiev.ua

Що насправді стало причиною аварії, з'ясовують інспектори патрульної поліції. 

Через ДТП рух Кудрявським узвозом фактично зупинився. Прибрати вантажівку з місця інциденту не можуть досі.

Автор: Олексій Чибісов