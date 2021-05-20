Перекинулася та заблокувала рух вулицею: у Києві сталася ДТП за участю вантажівки – фото

Аварія сталася вранці 20 травня на Кудрявському узвозі у Шевченківському районі Києва. За попередніми даними, водій вантажівки не впорався із керуванням, через що транспортний засіб опинився на боку.
Внаслідок аварії водій обійшовся без серйозних ушкоджень – лише отримав травму руки та подряпини. Йому надали першу допомогу медики швидкої.
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На місці події працювали патрульні. Якщо провину чоловіка у скоєнні аварії доведуть в суді, йому загрожує 340 гривень штрафу.
Не втримав машину на слизькій дорозі
- Як зазначають місцеві жителі, вантажівка, яка перекинулася, постійно вивозить з будівництва сміття.
- Свідки, які бачили момент ДТП, стверджують, що водій не зміг впоратися з керуванням на мокрій та слизькій після опадів ділянці дороги.
- Вантажівку почало носити проїзною частиною, після чого вона перекинулася.
Вантажівка вивозила будівельне сміття / Фото dtp.kiev.ua
Що насправді стало причиною аварії, з'ясовують інспектори патрульної поліції.
Через ДТП рух Кудрявським узвозом фактично зупинився. Прибрати вантажівку з місця інциденту не можуть досі.