У Києві сталася стрілянина на Верховинній, є поранений: відео

21 травня 2021 , 01:39
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Джерело:

телеграм dtp.kiev.ua

Свідки у мережі розповіли про стрілянину в Києві. Вона сталася ввечері 20 травня на вулиці Верховинній.

Як пише телеграм dtp.kiev.ua, одному хлопцю прострелили ногу. Стрілка при цьому правоохоронці затримали. 

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Стрілянина в Києві 20 травня: що відомо

  • Увечері 20 травня в Києві на вулиці Верховинній люди стали свідками стрілянини.
  • Відомо, що одного хлопця поранили в ногу, його довелося госпіталізувати.
  • Стрілка скрутили й затримали. На місці події працюють правоохоронці й лікарі.

За словами свідків, стрілянина, ймовірно, була вчинена з травматичної зброї.

Що сказати… Ось, зафільмували одного – котрий стріляв. Скрутили його. Другого хлопця забрала швидка допомога, бо йому прострелили ногу. Але він у свідомості, все добре з ним, 
– розповіла авторка відео, яке ви можете побачити нижче.

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Автор: Олесь Друкач