У Києві сталася стрілянина на Верховинній, є поранений: відео

Свідки у мережі розповіли про стрілянину в Києві. Вона сталася ввечері 20 травня на вулиці Верховинній.
Як пише телеграм dtp.kiev.ua, одному хлопцю прострелили ногу. Стрілка при цьому правоохоронці затримали.
Зверніть увагу У парку на Печерську в Києві чоловік розірвав прапор України, його шукають активісти: відео
Стрілянина в Києві 20 травня: що відомо
- Увечері 20 травня в Києві на вулиці Верховинній люди стали свідками стрілянини.
- Відомо, що одного хлопця поранили в ногу, його довелося госпіталізувати.
- Стрілка скрутили й затримали. На місці події працюють правоохоронці й лікарі.
За словами свідків, стрілянина, ймовірно, була вчинена з травматичної зброї.
Що сказати… Ось, зафільмували одного – котрий стріляв. Скрутили його. Другого хлопця забрала швидка допомога, бо йому прострелили ногу. Але він у свідомості, все добре з ним,
– розповіла авторка відео, яке ви можете побачити нижче.
Радимо подивитися Наслідки прориву: гарячий 50-метровий гейзер на "Деміївській" потрощив 10 авто