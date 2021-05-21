У Києві сталася стрілянина на Верховинній, є поранений: відео

Свідки у мережі розповіли про стрілянину в Києві. Вона сталася ввечері 20 травня на вулиці Верховинній.

Як пише телеграм dtp.kiev.ua, одному хлопцю прострелили ногу. Стрілка при цьому правоохоронці затримали.

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Стрілянина в Києві 20 травня: що відомо

Увечері 20 травня в Києві на вулиці Верховинній люди стали свідками стрілянини.

Відомо, що одного хлопця поранили в ногу, його довелося госпіталізувати.

Стрілка скрутили й затримали. На місці події працюють правоохоронці й лікарі.

За словами свідків, стрілянина, ймовірно, була вчинена з травматичної зброї.

Що сказати… Ось, зафільмували одного – котрий стріляв. Скрутили його. Другого хлопця забрала швидка допомога, бо йому прострелили ногу. Але він у свідомості, все добре з ним,

– розповіла авторка відео, яке ви можете побачити нижче.

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