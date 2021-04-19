Знесла дерево та влетіла у паркан: у Києві сталася жорстка ДТП – відео

Джерело:dtp.kiev.ua
На проспекті Перемоги у Києві вночі 18 квітня сталася серйозна аварія, в які постраждали люди. Зіштовхнулися між собою легковики Audi, Geely та Volvo.
За попередніми даними, до ДТП призвело порушення правил водієм Audi, який наздогнав "китайця" та спровокував потрійну аварію. Внаслідок зіткнення двоє осіб отримали травми. Постраждалих відвезли до лікарні.
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Зіткнення було дуже потужним / Фото dtp.kiev.ua
Хто з водіїв насправді порушив правила дорожнього руху, з'ясують правоохоронці. З кваліфікацією злочину слідчі визначаться після того, як медики зроблять висновки щодо важкості травм постраждалих.
Дивіться відео жорсткої ДТП на проспекті Перемоги у Києві: