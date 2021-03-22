У Києві біля інфекційного відділення Олександрівської лікарні сталася пожежа: відео
Досить серйозне задимлення спостерігали мешканці столиці вдень 22 березня на території Олександрівської лікарні. Дим йшов з місця поблизу від будівлі, де розташоване інфекційне відділення.
Джерело:24 канал
Як з'ясувалося, нічого серйозного не трапилося. У коментарі 24 каналу речниця ДСНС Києва Світлана Водолага зазначила, що на території лікарні сталося займання сміття.
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Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Площа загоряння становила 20 квадратних метрів.
Дивіться відео з місця пожежі на території Олександрівської лікарні у Києві:
Внаслідок використання у багатьох медичних закладах, де лікують хворих на коронавірус, вибухонебезпечних балонів з киснем, у кількох містах України вже відбувалися вибухи з подальшими пожежами. Так, у листопаді минулого року під час заправки балону стався вибух у Винниках Львівської області.
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