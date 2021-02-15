У Києві на станції метро "Арсенальна" замінили старі дерев’яні двері на нові із металу. Урбаністи вважають, що це вандалізм, оскільки ця станція пам’ятка архітектури й там дозволена лише реставрація.

Голова громадської організації "Рада з урбаністики Києва" вважає, що метрополітен міг хоча б закупити двері із реплікою старих дверей. Проте там придбали звичайні, дешеві двері й підписали їх від руки – маркером.

Читайте також Зірвався з висоти: у Києві при спробі пограбування загинув чоловік – фото

Як пише Селик, у Києві тільки 5 станцій є пам'ятками архітектури – "Дніпро", "Арсенальна", "Хрещатик", "Університет" і "Вокзальна". Але у жодного об’єкта немає навіть паспорту.

На станції Арсенальна замінили частину оригінальних дерев‘яних дверей на стандартні сірі металічні. А це ж пам’ятник архітектури і в ідеалі тут можна робити виключно реставрацію зі збереженням вигляду всіх елементів,

– пише громадський активіст.

Також він додав, що не певен, що в природі існує паспорт станції в якому чітко описано, що саме є предметом охорони.

Такий факт Селик вважає парадоксом. "В Україні понад 80% пам’яток архітектури не мають паспортів. Держава охороняє, але що саме – ніхто не знає".

В самому КП "Київський метрополітен" такий "вандалізм" пояснюють вимогами будівельних норм, пише активіст. Проте Селик вважає, що це таки вандалізм.

Також у своєму дописі нагадав положення закону.

"Використання пам'ятки повинно здійснюватися відповідно до режимів використання, встановлених органами охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень пам'ятки та забезпечує збереження її матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо". Це стаття 24 Закону України "Про охорону культурної спадщини".