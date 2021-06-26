Для боротьби зі спекою: у Києві встановили душ на станції метро

У Києві на станції метро "Дорогожичі" з'явився душ. Його встановили столичні блогери, аби у спекотний день будь-хто зміг освіжитися.

Душову кабінку встановили просто неба на вході у станцію метро "Дорогожичі".

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Як розповів організатор проєкту та блогер Антон Скуратов, душем на станції столичної підземки може скористатися будь-хто охочий абсолютно безкоштовно.

Ми її вже поставили й сподіваємося, що вона простоїть тут якомога довше. Наразі розв'язуємо питання з КМДА щодо її розміщення,

– сказав Скуратов.

Він зазначив, що у планах – встановити такі кабінки біля кожної станції метро та зупинки громадського транспорту. Цікаво, що у випадку, якщо киянам сподобається така ініціатива, то кабінки планують встановлювати й узимку – аби люди могли зігрітися.



У Києві встановили душову кабінку просто неба / Фото Kyiv LIVE

Реакція киян

Перехожі оцінили ідею, заявивши, що це оригінальне рішення боротьби зі спекою. Не зміг відмовитися від можливості охолодитися у спеку журналіст одного зі столичних телеканалів. За допомогою організаторів він покупався та навіть помив голову. Ось така вона, робота журналістів.