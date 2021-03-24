У Києві на Старовокзальній сталася серйозна пожежа: горіла будівля супермаркету – фото

Масштабна пожежа сталася у Шевченківському районі столиці вночі 24 березня. У ДСНС стверджують, що горіло приміщення будівлі на вулиці Старовокзальній, 21. Однак кияни кажуть, що згоріла сусідня будівля з номером 23.

Як зазначили рятувальники, повідомлення про пожежу надійшло о 00:31. Коли на місце прибули вогнеборці, вони з'ясували, що пожежа почалася всередині одноповерхової будівлі магазину, який перебуває на реконструкції.

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За даними 24 каналу , в приміщенні працював супермаркет "Фуршет".

Вигоріло понад 100 квадратних метрів



Пожежа була дуже масштабною / Фото пресслужби ДСНС Києва

Бійці ДСНС стверджують, що локалізувати вогонь їм вдалося на площі 100 квадратних метрів. Зробили це рятувальники о 00:56.

Ще за 35 хвилин вогонь загасили.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Вогонь знищив компресорні установки супермаркету, розподільчі щитки, кабелі та елементи оздоблення. Також щоб загасити пожежу бійцям ДСНС довелось розбирати дах та профнастил.

Крім того, вщент згоріли торговельні точки, які працювали на Старовокзальній та були прибудовані до приміщення.

Причину пожежі з'ясовуватимуть слідчі.



Рятувальники загасили пожежу майже через 2 години після початку / Фото пресслужби ДСНС Києва