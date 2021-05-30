У Києві стартував благодійний "Пробіг під каштанами": вражаючі фото, відео

Столиця України святкує свій День народження. Однією з центральних подій у Києві традиційно став "Пробіг під каштанами".

Наймолодшим самостійним бігунам – 3 роки. Ще менші спортсмени долають свої перші відстані у візочках.

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"Пробіг під каштанами" відбувається в День Києва вже 28 раз. На ньому регулярно збирають кошти на потреби хворих дітей, які лікуються в Центрі кардіології.

У 2021 році ціллю є А-магнітний монітор, який дозволяє безпечно обстежити тяжко хворих. Його ціна – 2 мільйони гривень. Серед учасників благодійного заходу і самі пацієнти закладу, куди направлять апарат, та їхні батьки.



Серед учасників – і власне пацієнти закладу / Фото 24 каналу

"Це наш рідний центр. Ми туди приходимо щороку на планові огляди. Для нас це тепле гарне, світле та пов'язане з найкращими емоціями місце, тому що вони врятували життя моєї дитини", – розповіла учасниця заходу Ірина Адамчук.



Наймолодші спортсмени долають свої перші відстані у візочках / Фото 24 каналу

До заходу долучилися учасники з обмеженими можливостями

Серед бігунів – професіонали, аматори, підлітки та дорослі, а також корпоративні команди. В найбільшій разом долатимуть дистанцію понад 800 працівників однієї компанії.

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Проте усі вони можуть позаздрити жазі до перемоги тих, хто біжить в категорії "Мужні". Це учасники на візках та милицях.



До пробігу доєдналися й учасники з категорії "Мужні" / Фото 24 каналу

Один з них, Дмитро Васильцов – вже не вперше змагається у марафонах. Найбільшим його досягненням є подолання дистанції в тисячу кілометрів за 10 днів. Водночас "Пробіг під каштанами" вже став традиційною забавкою, адже його чоловік не пропускає понад 10 років, щоразу приїжджаючи на нього з Сумщини.

Переможе дружба, тому що у кожного своя травма. Хтось може швидше, але головне – вкласти свій внесок в цей захід,

– сказав Дмитро Васильцов.

Взяти участь у заході можна дистанційно

У 2021 році організатори пильно стежать за безпекою. До пробігу допускають тільки після температурного скринінгу. На старті та фініші – обов'язкова маска. Хто ж побоявся прийти на масовий захід, зміг долучитися онлайн.

Захід відбувається в День Києва вже 28 раз / Фото 24 каналу

"Завантажте мобільний додаток і з 9 до 11 години натисніть кнопку "старт" в групі "Пробіг під каштанами". Пройдіть свої традиційні 5 кілометрів", – розповіла керівниця проєкту Галина Філімонова.



Взяти участь у заході можна навіть дистанційно / Фото 24 каналу

За всю історії "Пробігу під каштанами" завдяки придбаним апаратам вдалося врятувати 20 тисяч дітей.