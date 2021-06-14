У Києві статуї малюків-засновників одягли у форму збірної: фото

У Києві напередодні старту Євро-2020 на Поштовій площі одягли статуї малюків-засновників у форму збірної України. Вийшло дуже мило.

Маленький Кий, Щек, Хорива та їх сестра Либідь також "підтримують" нашу команду на чемпіонаті. Вони носять жовтий варіант форми.

До теми Україна поступилася Нідерландам у гольовій перестрілці на Євро-2020: відео

Малюків одягли у форму

Крім того, свою футбольну форму отримав і маленький серфер. Про це пише автор пам'ятників Володимир Журавель у фейсбуці.

Малюки Києва разом з усією Україною підтримують нашу збірну,

– пише він.

Стартували з поразки

Нагадаємо, що збірна України 13 червня зіграла всій перший матч на турнірі – у напруженому й цікавому матчі наші хлопці таки поступилися команді Нідерландів 3 – 2.

Тренер збірної Андрій Шевченко зазначив, що йому не соромно за якість гри, яку показала Україна й ще є шанси на вихід з групи. Для цього необхідно перемагати в наступних іграх збірні Австрії та Північної Македонії.