До кінця місяця: у Києві на Степана Бандери обмежать рух транспорту

Комунальники збираються приступити до масштабного ремонту дорожнього покриття на ключовій для Троєщини та Оболоні транспортній магістралі. Через це на проспекті Степана Бандери у Києві обмежать рух автівок.

Як зазначили у КМДА, працівники Київавтодору приступлять до нового етапу оновлення магістралі у рамках капітального ремонту проспекту. Роботи почнуться з 00:00 5 травня.

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Оскільки дорожні роботи неможливо поєднувати з рухом транспорту, комунальники вимушені організувати рух двома смугами в кожному напрямку.

Коли рух проспектом Степана Бандери повністю відкриють

Згідно з планами робіт, комунальники працюватимуть на ділянці дороги від станції "Зеніт" до Оболонського проспекту.

Закінчити оновлення та відкрити для руху всі смуги мають 31 травня.

Крім цих дорожніх робіт на проспекті Степана Бандери вже зараз комунальники працюють на шляхопроводі на перетині проспекту Романа Шухевича та вулиці Бальзака.



Схема дорожніх робіт на проспекті Степана Бандери / Ілюстрація Київавтодору

Оскільки на виїзді з Троєщини та в'їзді до неї досить серйозно обмежать рух на двох ділянках, у цій частині Києва можуть утворюватися серйозні затори.