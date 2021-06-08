Про це повідомили 8 червня. Підозрюваний є жителем Києва та йому 33 роки.

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Замах на вбивство тещі

Розслідуючи інші злочини, де підозрюють чоловіка, правоохоронці виявили й спробу вбити матір дружини. У нього з тещею тривалий час були неприязні стосунки.

Через це, він у липні 2020 року ймовірно спробував убити жінку. Він прийшов до неї на роботу й пошкодив гальмівний шланг та системи газобалонного обладнання її авто. Це мало призвести до ДТП та вибуху автомобіля.

Однак план провалився, оскільки теща підозрюваного швидко все помітила. Тому екстрено зупинила авто за допомогою ручних гальм.



Стоматолог, якого підозрюють у замаху на вбивство тещі / Фото Прокуратури Києва

У чому ще підозрюють чоловіка

У березні йому вже повідомили про підозру у вчиненні іншого замаху на вбивство. Тоді мовилося про 70-річну жінку, яка була його пацієнткою. Ще йому оголосили підозру в розбійному нападі на іншу жінку.

Також у 2 крадіжках і шахрайстві на 400 тисяч гривень. Окрім цього, медик погрожував насильством прокурору під час обрання йому запобіжного заходу

Що загрожує чоловікові

Загалом стосовно ймовірних дій підозрюваного відкрили кримінальні провадження за 6 статтями кримінального кодексу. Кожна з них передбачає різне покарання:

закінчений замах на злочин – до 7 років в'язниці;

умисне вбивство – від 7 до 15 років;

крадіжка з проникнення у житло – від 3 до 6 років в'язниці;

розбій із проникненням у житло – від 7 до 10 років в'язниці;

шахрайство вчинене не один раз – до 3 років в'язниці;

погроза вбивством правоохоронцю – до 3 років в'язниці.

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