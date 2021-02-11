Міська влада Києва вже готує апеляцію щодо рішення скандального ОАСК про скасування перейменувань низки вулиць й проспекту Бандери у столиці. В КМДА заявили, що таке рішення є абсолютно не обґрунтованим.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда. Рішення Окружного адміністративного суду Києва вважають незаконним. Читайте також Знову "Московський": суд скасував перейменування проспекту Бандери в Києві Які перейменування топонімів скасував ОАСК вулицю Баумана на вулицю Януша Корчака;

вулицю Кутузова на вулицю Генерала Алмазова;

вулицю Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

провулок Кутузова на провулок Євгена Гуцала;

проспект Московський на проспект Степана Бандери. Обґрунтування позову, який задовольнив ОАСК рішення ухвалено з порушенням термінів, встановлених Законом України про декомунізацію;

наявні сумніви щодо правомірності процедури підрахунку голосів під час проведення голосування;

назви вулиць Кутузова, Суворова, провулку Кутузова, проспекту Московського, не підпадають під підстави перейменування, оскільки вказані прізвища відсутні у списку осіб, створеного Українським інститутом Національної пам'яті. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва було ухвалено 28 січня 2021 року й воно не набрало законної сили. Варто підкреслити, що юристи неодноразово наголошували на тому, що проспект Бандери, Шухевича та ці вулиці були перейменовані не за законом про декомунізацію, а за загальними нормами – будь-яке місто може перейменувати будь-яку вулицю, якщо на це знайдуться голоси депутатів місцевої ради. Хто подав позов За цим стоїть громадська спілка "Громадський контроль та порядок". Раніше позови про скасування перейменування проспектів Бандери та Шухевича у Києві подавала сепаратистка з Луганська Олена Бережна – мати загиблої ексдепутатки від Партії регіонів Ірини Бережної.

Є факти, котрі підтверджують співпрацю Бережної з країною-агресором. "Українська правда" писала, що у 2018 році СБУ під час обшуків у помешканні Олени Бережної виявила документи та електронні носії, які свідчать про її антиукраїнську діяльність за завданням спецслужб РФ. Також знайшли лист на ім'я глави МЗС РФ Сергія Лаврова і кілограмовий злиток золота.