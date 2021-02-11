У Києві суд повернув проспекту Бандери назву "Московський": місто готує апеляцію

Міська влада Києва вже готує апеляцію щодо рішення скандального ОАСК про скасування перейменувань низки вулиць й проспекту Бандери у столиці. В КМДА заявили, що таке рішення є абсолютно не обґрунтованим.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда. Рішення Окружного адміністративного суду Києва вважають незаконним.

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Які перейменування топонімів скасував ОАСК

вулицю Баумана на вулицю Януша Корчака;

вулицю Кутузова на вулицю Генерала Алмазова;

вулицю Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

провулок Кутузова на провулок Євгена Гуцала;

проспект Московський на проспект Степана Бандери.

Обґрунтування позову, який задовольнив ОАСК

рішення ухвалено з порушенням термінів, встановлених Законом України про декомунізацію;

наявні сумніви щодо правомірності процедури підрахунку голосів під час проведення голосування;

назви вулиць Кутузова, Суворова, провулку Кутузова, проспекту Московського, не підпадають під підстави перейменування, оскільки вказані прізвища відсутні у списку осіб, створеного Українським інститутом Національної пам'яті.

Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва було ухвалено 28 січня 2021 року й воно не набрало законної сили.

Хто подав позов

Варто підкреслити, щона тому, що проспект Бандери, Шухевича та, а за загальними нормами –, якщо на це знайдуться голоси депутатів місцевої ради.

За цим стоїть громадська спілка "Громадський контроль та порядок".