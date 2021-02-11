У Києві суд повернув проспекту Бандери назву "Московський": місто готує апеляцію

Міська влада Києва вже готує апеляцію щодо рішення скандального ОАСК про скасування перейменувань низки вулиць й проспекту Бандери у столиці. В КМДА заявили, що таке рішення є абсолютно не обґрунтованим.
Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда. Рішення Окружного адміністративного суду Києва вважають незаконним.
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Які перейменування топонімів скасував ОАСК
- вулицю Баумана на вулицю Януша Корчака;
- вулицю Кутузова на вулицю Генерала Алмазова;
- вулицю Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;
- провулок Кутузова на провулок Євгена Гуцала;
- проспект Московський на проспект Степана Бандери.
Обґрунтування позову, який задовольнив ОАСК
- рішення ухвалено з порушенням термінів, встановлених Законом України про декомунізацію;
- наявні сумніви щодо правомірності процедури підрахунку голосів під час проведення голосування;
- назви вулиць Кутузова, Суворова, провулку Кутузова, проспекту Московського, не підпадають під підстави перейменування, оскільки вказані прізвища відсутні у списку осіб, створеного Українським інститутом Національної пам'яті.
Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва було ухвалено 28 січня 2021 року й воно не набрало законної сили.
Варто підкреслити, що
юристи неодноразово наголошували
на тому, що проспект Бандери, Шухевича та
ці вулиці були перейменовані не за законом про декомунізацію
, а за загальними нормами –
будь-яке місто може перейменувати будь-яку вулицю
, якщо на це знайдуться голоси депутатів місцевої ради.
Хто подав позов
За цим стоїть громадська спілка "Громадський контроль та порядок".
- Раніше позови про скасування перейменування проспектів Бандери та Шухевича у Києві подавала сепаратистка з Луганська Олена Бережна – мати загиблої ексдепутатки від Партії регіонів Ірини Бережної.
- Є факти, котрі підтверджують співпрацю Бережної з країною-агресором. "Українська правда" писала, що у 2018 році СБУ під час обшуків у помешканні Олени Бережної виявила документи та електронні носії, які свідчать про її антиукраїнську діяльність за завданням спецслужб РФ. Також знайшли лист на ім'я глави МЗС РФ Сергія Лаврова і кілограмовий злиток золота.