У Києві суд повернув проспекту Бандери назву "Московський": місто готує апеляцію

11 лютого 2021 , 13:53
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Джерело:

КМДА

Міська влада Києва вже готує апеляцію щодо рішення скандального ОАСК про скасування перейменувань низки вулиць й проспекту Бандери у столиці. В КМДА заявили, що таке рішення є абсолютно не обґрунтованим.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда. Рішення Окружного адміністративного суду Києва вважають незаконним.

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Які перейменування топонімів скасував ОАСК

  • вулицю Баумана на вулицю Януша Корчака;
  • вулицю Кутузова на вулицю Генерала Алмазова;
  • вулицю Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;
  • провулок Кутузова на провулок Євгена Гуцала;
  • проспект Московський на проспект Степана Бандери.

Обґрунтування позову, який задовольнив ОАСК

  • рішення ухвалено з порушенням термінів, встановлених Законом України про декомунізацію;
  • наявні сумніви щодо правомірності процедури підрахунку голосів під час проведення голосування;
  • назви вулиць Кутузова, Суворова, провулку Кутузова, проспекту Московського, не підпадають під підстави перейменування, оскільки вказані прізвища відсутні у списку осіб, створеного Українським інститутом Національної пам'яті.

Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва було ухвалено 28 січня 2021 року й воно не набрало законної сили.

Варто підкреслити, що юристи неодноразово наголошували на тому, що проспект Бандери, Шухевича та ці вулиці були перейменовані не за законом про декомунізацію, а за загальними нормами – будь-яке місто може перейменувати будь-яку вулицю, якщо на це знайдуться голоси депутатів місцевої ради.

Хто подав позов

За цим стоїть громадська спілка "Громадський контроль та порядок".

  • Раніше позови про скасування перейменування проспектів Бандери та Шухевича у Києві подавала сепаратистка з Луганська Олена Бережна – мати загиблої ексдепутатки від Партії регіонів Ірини Бережної.
  • Є факти, котрі підтверджують співпрацю Бережної з країною-агресором. "Українська правда" писала, що у 2018 році СБУ під час обшуків у помешканні Олени Бережної виявила документи та електронні носії, які свідчать про її антиукраїнську діяльність за завданням спецслужб РФ. Також знайшли лист на ім'я глави МЗС РФ Сергія Лаврова і кілограмовий злиток золота.