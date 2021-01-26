Київська прокуратура скерувала до суду обвинувачення щодо 2 оперуповноважених Нацполіції. Усе через те, що вони вимагали від керівника охоронної фірми 250 тисяч гривень боргу, якого насправді не було.

Джерело: Офіс Генерального прокурора Працівники Нацполіції діяли в інтересах іншої особи. За даними Офісу Генпрокурора, вони вимагали компенсацію за начебто невиконання керівником охоронної фірми певних домовленостей. Читайте також У Києві судитимуть кандидата в депутати, який організував "сітку" підкупу виборців Зокрема, мовиться про охорону під час збирання урожаю зерна, до яких чоловік не мав стосунку. Зловмисників затримали після передачі 85 тисяч гривень.

Передача грошей / Фото Офісу Генпрокурора До теми Жорстоке вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко на Одещині: прокурори вимагають довічного Злочини працівників Нацполіції викрили прокурори та слідчі територіального управління ДБР, розташованого у Києві.