Вимагали 250 тисяч гривень видуманого боргу: у Києві судитимуть 2 поліціянтів

Київська прокуратура скерувала до суду обвинувачення щодо 2 оперуповноважених Нацполіції. Усе через те, що вони вимагали від керівника охоронної фірми 250 тисяч гривень боргу, якого насправді не було.
Джерело: Офіс Генерального прокурора
Працівники Нацполіції діяли в інтересах іншої особи. За даними Офісу Генпрокурора, вони вимагали компенсацію за начебто невиконання керівником охоронної фірми певних домовленостей.
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Зокрема, мовиться про охорону під час збирання урожаю зерна, до яких чоловік не мав стосунку. Зловмисників затримали після передачі 85 тисяч гривень.
Передача грошей / Фото Офісу Генпрокурора
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