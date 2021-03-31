Через смерть пацієнтки: у Києві судитимуть 3 лікарів Національного інституту раку

Джерело:Прокуратура Києва
Трьох лікарів провідного державного медичного закладу, де лікують онкохворих, обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків, а також у підробленні документів. Незабаром їх судитимуть в Голосіївському районному суді Києва.
Як зазначили у прокуратурі Києва, обвинувальний акт щодо кримінального провадження, де фігурують лікарі, скерували до суду. До смерті жінки призвела помилка лікаря-анестезіолога. Вже після того, як потерпіла померла, двоє інших лікарів почали прикривати колегу.
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Факт вчинення злочинів виявили в ході проведення негласних слідчих дій, проведених в іншому кримінальному провадженні. Це надалі підтвердили судово-медична експертиза та слідчі дії,
– зазначили у прокуратурі Києва.
Незабаром суд почне розглядати справу лікарів по суті. Якщо служителі Феміди визнають фігурантів винними, анестезіологу загрожують обмеження або позбавлення волі на термін до 2 років, або заборона обіймати певні посади на 5 років.
Лікаря, який вів пацієнтку, а також патологоанатома можуть засудити до 5 років ув'язнення або до обмеження волі на такий саме термін.