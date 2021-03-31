Через смерть пацієнтки: у Києві судитимуть 3 лікарів Національного інституту раку

Трьох лікарів провідного державного медичного закладу, де лікують онкохворих, обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків, а також у підробленні документів. Незабаром їх судитимуть в Голосіївському районному суді Києва.

Як зазначили у прокуратурі Києва, обвинувальний акт щодо кримінального провадження, де фігурують лікарі, скерували до суду. До смерті жінки призвела помилка лікаря-анестезіолога. Вже після того, як потерпіла померла, двоє інших лікарів почали прикривати колегу.

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Лікарю, який вів пацієнтку, а також патологоанатому інкримінують складання підроблених офіційних документів групою осіб за попередньою змовою.

Що відомо про смерть пацієнтки Національного інституту раку

Слідчі з'ясували, що анестезіолог не проводив підготовку жінки до операції належним чином. Він ввів до її організму препарати, які є несумісними при одночасному введенні.

Через помилку лікаря стан жінки різко погіршився. Згодом вона померла.

Щоб приховати наслідки халатності колеги, лікар пацієнтки та патологоанатом за домовленістю внесли до медичних документів фейкові дані про причину смерті жінки.

Факт вчинення злочинів виявили в ході проведення негласних слідчих дій, проведених в іншому кримінальному провадженні. Це надалі підтвердили судово-медична експертиза та слідчі дії,

– зазначили у прокуратурі Києва.

Незабаром суд почне розглядати справу лікарів по суті. Якщо служителі Феміди визнають фігурантів винними, анестезіологу загрожують обмеження або позбавлення волі на термін до 2 років, або заборона обіймати певні посади на 5 років.

Лікаря, який вів пацієнтку, а також патологоанатома можуть засудити до 5 років ув'язнення або до обмеження волі на такий саме термін.