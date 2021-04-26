До 12 років тюрми: у Києві судитимуть братів, які напали на хлібний кіоск – фото
Працівники прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо двох уродженців Миколаєва, які, за даними слідства, зі зброєю пограбували хлібний кіоск.
Джерело:поліція Києва
Під час досудового розслідування зловмисники перебували під вартою. Незабаром їх справу розглядатимуть в Деснянському районному суді. За скоєне чоловікам загрожує до 12 років ув'язнення.
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Що відомо про пограбування хлібного кіоску в Києві
Зловмисники загрожували жінці ножем / Фото поліції Києва
- Злочин стався у березні 2020 року на вулиці Каштановій.
- Двоє чоловіків у масках зайшли до кіоску, та почали погрожувати продавчині ножем. Зловмисники забрали 3 тисячі гривень, після чого втекли.
- Ймовірних грабіжників слідчі встановили за допомогою записів з камер відеоспостереження. Підозрюваних затримали.
- Ними виявились 40-річний уродженець Миколаєва та старший від нього на 4 роки брат, які вже мали проблеми з законом.
Після затримання правоохоронці вилучили одяг чоловіків та відправили його на експертне дослідження та порівняння з відеозаписами з камер системи "Безпечне місто".
Висновки спеціалістів разом з іншими доказами провини зловмисників додали до матеріалів провадження.
Слідчі закінчили досудове розслідування нападу на хлібний кіоск / Фото поліції Києва
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